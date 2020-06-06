Экономист: "Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой"
| 06 июн 2020 | 11:27
Евро и юань не смогут заменить американский доллар в качестве главной мировой валюты даже в долгосрочной перспективе. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Юрченко. По его словам, в условиях нестабильной экономики доллар будет сохранять свое лидерство.
«Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой. Так бывает всегда, когда есть страна-лидер мировой экономики, а по своим масштабам американская экономика аналогов себе не знает. В период нестабильности и кризиса спасаться деньги будут в долларах», — пояснил он.
Экономист отметил, что к евро доверие ниже, особенно в условиях нестабильной экономики. Это связано с тем, что евро является коллективной валютой и ее стабильность зависит не только от изменений на мировых финансовых рынках, но и от отношений между странами Евросоюза. По словам Юрченко, во время тяжелых испытаний странам бывает сложно между собой договориться.
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