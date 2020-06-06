Экономист: "Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой"

| 06 июн 2020 | 11:27

Евро и юань не смогут заменить американский доллар в качестве главной мировой валюты даже в долгосрочной перспективе. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Юрченко. По его словам, в условиях нестабильной экономики доллар будет сохранять свое лидерство.







«Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой. Так бывает всегда, когда есть страна-лидер мировой экономики, а по своим масштабам американская экономика аналогов себе не знает. В период нестабильности и кризиса спасаться деньги будут в долларах», — пояснил он.



Экономист отметил, что к евро доверие ниже, особенно в условиях нестабильной экономики. Это связано с тем, что евро является коллективной валютой и ее стабильность зависит не только от изменений на мировых финансовых рынках, но и от отношений между странами Евросоюза. По словам Юрченко, во время тяжелых испытаний странам бывает сложно между собой договориться.

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Фото: pixabay

Китайские власти хотели бы, чтобы юань занимал место главной мировой валюты, рассказал экономист. «Они отлично осознают, что это произойдет не сегодня, не через 10 или 20 лет, но в какой-то перспективе более отдаленной они могут претендовать на те позиции, которые сегодня занимает доллар. Но, естественно, убиваться ради этого они не будут. Китай планомерно растит свою экономику», — заключил Юрченко.