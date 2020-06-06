Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Экономист: "Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой"

Экономист: "Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой"

Экономист: "Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой"

| 06 июн 2020 | 11:27

Евро и юань не смогут заменить американский доллар в качестве главной мировой валюты даже в долгосрочной перспективе. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Юрченко. По его словам, в условиях нестабильной экономики доллар будет сохранять свое лидерство.



«Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой. Так бывает всегда, когда есть страна-лидер мировой экономики, а по своим масштабам американская экономика аналогов себе не знает. В период нестабильности и кризиса спасаться деньги будут в долларах», — пояснил он.

Экономист отметил, что к евро доверие ниже, особенно в условиях нестабильной экономики. Это связано с тем, что евро является коллективной валютой и ее стабильность зависит не только от изменений на мировых финансовых рынках, но и от отношений между странами Евросоюза. По словам Юрченко, во время тяжелых испытаний странам бывает сложно между собой договориться.

Когда спрос на российский газ упал за рубежом: «Газпрому» поручено бесплатно газифицировать россиян

Читайте также:

Когда спрос на российский газ упал за рубежом: «Газпрому» поручено бесплатно газифицировать россиян
Китайские власти хотели бы, чтобы юань занимал место главной мировой валюты, рассказал экономист. «Они отлично осознают, что это произойдет не сегодня, не через 10 или 20 лет, но в какой-то перспективе более отдаленной они могут претендовать на те позиции, которые сегодня занимает доллар. Но, естественно, убиваться ради этого они не будут. Китай планомерно растит свою экономику», — заключил Юрченко.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: pixabay

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: