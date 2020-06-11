В Баймакском районе впервые за 30 лет сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия

Баймакский район | 11 июн 2020 | 11:21

В Баймакском районе завершается ямочный ремонт. Ремонт асфальтового покрытия в Семеновском сельском поселении провели спустя 30 лет.



До начала работ проблемные участки внесли в систему учета и контроля работы по содержанию и реализации автомобильных дорог. По словам специалистов, ямочный ремонт –временная мера, в первую очередь она поможет обезопасить движение.







Расуль Салимов, глава администрации с. Семёновского Баймакского района:



Нам потребовалось 165 кв метров асфальтобетонной смеси. После этого мы заключили контракт с баймаским ДРСУ. Работой коллектива я доволен, но чтобы капитально сделать дорогу, нужны дополнительные средства.

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Фото: скриншот видео