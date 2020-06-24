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Путин предложил ввести налог на богатство

Путин предложил ввести налог на богатство

| 24 июн 2020 | 11:09

Владимир Путин во время телеобращения к россиянам заявил о том, что будет введен повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Им придется платить НДФЛ в размере 15%.



Повышенным налогом будут облагаться доходы, которые превысили пять миллионов. То есть, если человек зарабатывает 5 300 000 рублей в год, то 15% налога он заплатит с 300 тысяч рублей, остальной доход будет облагаться налогом по базовой ставке.


По словам президента, эти деньги направят на лечение детей с редкими заболеваниями.
Владимир Путин объявил о дополнительной выплате на каждого ребенка до 16 лет

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о дополнительной выплате на каждого ребенка до 16 лет. Отмечается, что для тех, кто получит выплаты в июне, повторного заявления не нужно, все будет происходить автоматически. Для новых получателей - нужно будет оформиться через Госуслуги или в отделениях Пенсионного фонда.

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Источник: ufa1.ru
Фото: newsbash.ru

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