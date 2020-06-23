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Владимир Путин объявил о дополнительной выплате на каждого ребенка до 16 лет

Владимир Путин объявил о дополнительной выплате на каждого ребенка до 16 лет

| 23 июн 2020 | 20:57

Жители России смогут получить дополнительные выплаты на детей. Об этом объявил  Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам. Известно, что размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей, она будет распространяться на каждого ребенка до 16 лет.



Отмечается, что для тех, кто получит выплаты в июне, повторного заявления не нужно, все будет происходить автоматически. Для новых получателей - нужно будет оформиться через Госуслуги или в отделениях Пенсионного фонда.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал с 1 июня семьям с детьми от 3 до 15 лет право на выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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