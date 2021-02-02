В Башкирии за 4 года планируют провести газ к 26 тысячам домов
| 02 фев 2021 | 18:50
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о заседании межведомственной комиссии по взаимодействию республики и «Газпрома». Политик на своей странице поделился направлениями совместной работы организации и властей.
Ключевым вектором Радий Хабиров назвал обеспечение высокого уровня безопасности газотранспортной системы Башкирии и бесперебойную поставку газа потребителям. Также в 2021-2025 годах к подаче газа подключат еще 26 тысяч домов по региону.
Руководитель региона также заявил, что программа для ветеранов и многодетных семей продолжит работать. Согласно инициативе, жители могут компенсировать большую часть расходов на газификацию, получив сертификат на крупную денежную сумму. Она может составить от 60 до 100 тысяч рублей.
Также на встрече обсудили вопросы реализации крупных инвестпроектов на базе «Газпром нефтехим Салават», переход на газомоторное топливо и синергию науки, машиностроения и газотранспортной отрасли.
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