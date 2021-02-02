В Башкирии за 4 года планируют провести газ к 26 тысячам домов

| 02 фев 2021 | 18:50

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о заседании межведомственной комиссии по взаимодействию республики и «Газпрома». Политик на своей странице поделился направлениями совместной работы организации и властей.







Ключевым вектором Радий Хабиров назвал обеспечение высокого уровня безопасности газотранспортной системы Башкирии и бесперебойную поставку газа потребителям. Также в 2021-2025 годах к подаче газа подключат еще 26 тысяч домов по региону.

«Сегодня обсудили, как продвигается реализация Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, которую мы подписали в конце прошлого года с главой «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером. Это масштабная программа, которая позволит существенно увеличить количество газифицированных населенных пунктов. Газ придет в 26 тысяч домов. А инвестиции «Газпрома» на эти цели составят около 13,5 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше, чем за последние пять лет», — заявил политик.

Руководитель региона также заявил, что программа для ветеранов и многодетных семей продолжит работать. Согласно инициативе, жители могут компенсировать большую часть расходов на газификацию, получив сертификат на крупную денежную сумму. Она может составить от 60 до 100 тысяч рублей.



Также на встрече обсудили вопросы реализации крупных инвестпроектов на базе «Газпром нефтехим Салават», переход на газомоторное топливо и синергию науки, машиностроения и газотранспортной отрасли.

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Фото: с личной страницы Радия Хабирова