В Башкирии в 2021 году планируют построить 15 детских садов

| 01 фев 2021 | 21:16

Об этом глава республики Радий Хабиров заявил во время рабочей поездки в Нефтекамск.







– В прошлом году по всей республике мы построили 25 детских садов, и эту работу будем продолжать, – отметил руководитель региона. В 2021 году планируем построить 15 детсадов. Если хватит средств, будем увеличивать это количество.



В Нефтекамске Радий Хабиров побывал в детском саду «Эрудит» на 260 мест. Его построили в рамках национального проекта «Демография». На эти цели направили 219,7 млн рублей, часть расходов взял на себя федеральный бюджет.

«Это очень, на мой взгляд, красивый и хорошо оснащенный детский садик», — подчеркнул Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.



Работа идет в рамках национального проекта «Демография».

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