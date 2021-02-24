Расписание автобуса №290 в Уфе изменится: количество рейсов увеличится

Уфа | 24 фев 2021 | 20:46

В Уфе изменится расписание автобуса, курсирующего по городскому маршруту №290, передали через пресс-службу в минтрансе Башкирии. По информации ведомства, с 25 февраля планируется увеличить количество рейсов и продлить режим работы.







Ежедневно, уточнили в министерстве, будет выполнятся 240 рейсов с 5:53 до 00:15. В пиковые часы интервал движения составит 5-7 минут, в остальное время – 8-10 минут.

– В целях повышения качества перевозок, информация о движении маршрута для пассажиров представлена на «Умных остановках» и в мобильном приложении «Умный транспорт». Для удобства пассажиров автобусы оборудованы валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, – проинформировали в пресс-службе.

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