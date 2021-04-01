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"Башавтотранс" увеличил количество автобусов по маршруту Иглино - Уфа

"Башавтотранс" увеличил количество автобусов по маршруту Иглино - Уфа

Уфа | 01 апр 2021 | 14:48

Компания-перевозчик «Башавтотранс» заявила о решении увеличить количество автобусов по маршруту Иглино - Уфа. Речь ведется о маршруте №432а, протяженностью приблизительно 40 км.

По имеющейся информации госперевозчика, сейчас количество автобусов будет составлять 18 единиц. Внесенные изменения помогут скорректировать расписание и сократить интервал ожидания.

Подчеркивается, что решение «Башавтотранса» увеличить количество автобусов на маршрут, было принято после большого количества жалоб от местного населения. Они сообщили, что им крайне долго приходится ожидать общественный транспорт.

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Источник: gorobzor.ru

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