В Уфе планируют построить самую крупную в Башкирии школу на 2200 мест

Уфа | 31 мар 2021 | 14:18

В Уфе планируют построить самую большую школу в Башкирии. Находиться она будет в Кузнецовском Затоне. Об этих планах сегодня, 31 марта, объявил мэр Сергей Греков. По его словам, проект школы будет готов к концу лета, она будет рассчитана на 2200 мест.







— В следующем году, надеюсь, приступим к ее строительству. Это будет самая большая школа в республике. Нужно прописать дорожную карту по развитию, зафиксировать все эти этапы, чтобы жители растущего микрорайона не беспокоились, знали четко, когда и что построим, — сказал Греков. — Есть проблемы с транспортным обеспечением. Жители жалуются. Необходимо организовать новые остановки общественного транспорта.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram