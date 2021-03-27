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В Уфе Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от квартир

В Уфе Радий Хабиров вручил детям-сиротам ключи от квартир

Уфа | 27 мар 2021 | 16:58

Радий Хабиров вручил сегодня, 27 марта, детям-сиротам ключи от новых квартир в микрорайоне «Кузнецовский затон» в Уфе. Собственную жилплощадь получили 10 человек.

– Поздравляю вас и желаю вам счастья! – сказал Радий Хабиров. – Надеюсь, это жильё поможет вам создать семьи и радоваться жизни. У нас есть долг перед сиротами, но каждый год мы увеличиваем количество квартир, которые им выделяем. В этом году квартиры в Уфе получат более 200 сирот. К сожалению, очередь всё ещё довольно большая, поэтому мы будем строить и строить. 

Руководитель региона осмотрел новые квартиры в доме по улице Просвещения, а после пообщался с новосёлами и местными жителями. Они рассказали о нехватке в микрорайоне школ, детских садов и поликлиники, сложностях с транспортной доступностью.

По словам главы администрации Уфы Сергея Грекова, в «Кузнецовском затоне» уже строят новый детский сад, выделили помещение под поликлинику. К концу лета 2021 года будет готов проект новой школы на 2 200 мест, она станет самой большой в республике. Строительные работы начнут осенью. План развития территории предусматривает также обустройство шести новых остановок общественного транспорта до конца 2022 года.

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Справка:
По данным на 1 января 2021 года право на получение жилого помещения в Башкортостане имеют 4 538 детей-сирот. В 2020 году жильё получили 805 человек из этой категории.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ufacity.info

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