В Уфе выставили на продажу колесо обозрения

Уфа | 13 апр 2021 | 09:42

В Уфе колесо обозрения на пересечения улиц Менделеева и Бакалинской планируется продать. Объявление об этом выставлено собственником на сервисе «Авито». Свою недвижимость они оценили в 67,5 млн рублей.







«Продается действующий бизнес. Высота — 56 метров. «Колесо обозрения» расположено в отличном месте, рядом с торговым центром «Иремель». Земля в собственности», — говорится в описании лота.

Колесо обозрение начало свою работу еще в 2015 году. В нем имеется 36 кабинок на 4 человека, которые оснащены системой кондиционирования и обогрева. Чертово колесо является самым высоким в Уфе — его высота составляет 58 метров. У его единственного соперника — колеса обозрения «Седьмое небо» на проспекте Октября высота равна 48 метрам. Стоимость одного билета варьируется от 100 до 250 рублей.





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Фото: из открытых источников