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В Чишминском районе Башкирии семья с двумя детьми застряла на трассе в 30-градусный мороз

В Чишминском районе Башкирии семья с двумя детьми застряла на трассе в 30-градусный мороз

14:09, 08 дек 2022

Пострадавшие из-за отсутствия необходимых инструментов не смогли заменить колесо.

Сегодня утром, 8 декабря, в селе Узытамак Чишминского района республики семья с двумя малолетними детьми застряла на трассе М5 в 30-градусный мороз. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, пострадавшие из-за отсутствия необходимых инструментов не смогли заменить колесо. Спасатели выехали к ним и оказали необходимую помощь. Вскоре семья продолжила свой путь.



“Стоит отметить, водитель был готов к различным ситуациям на дороге: в автомобиле находились запас тёплых вещей, воды, еды и прочее необходимые предметы первой помощи”, — отметили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Чишминский район происшествия
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