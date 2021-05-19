Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии планируют построить жилой комплекс на солнечной энергии | видео

В Башкирии планируют построить жилой комплекс на солнечной энергии | видео

В Башкирии планируют построить жилой комплекс на солнечной энергии | видео

19 май 2021 | 23:22

Наша республика стала пилотным регионом, внедряющим экологичное строительство — заявил Премьер-министр Правительства Андрей Назаров. Так, в Уфе собираются построить первый в России жилой комплекс на солнечной энергии.

Планируется, что площадь жилого комплекса составит 12 тысяч квадратных метров. В соответствии с проектом композитные панели будут заменены на фотоэлектрическую фасадную систему. Таким образом, фасад дома станет вырабатывать электроэнергию для питания всех мест общего пользования, лифтов, освещения. 

Отметим, что Башкортостан занял пятое место в России по числу созданных и планируемых объектов солнечной генерации. Данные инвестиционного рейтинга в своих соцсетях опубликовал Глава республики.

Сейчас в регионе действуют пять солнечных электростанций, они обеспечивают надёжное электроснабжение жилых домов и соцобъектов. В настоящее время СЭС строятся в Агидели и Гафурийском районе, их планируют запустить в 2022 году.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Уфа
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: