В Башкирии планируют построить жилой комплекс на солнечной энергии | видео

19 май 2021 | 23:22

Наша республика стала пилотным регионом, внедряющим экологичное строительство — заявил Премьер-министр Правительства Андрей Назаров. Так, в Уфе собираются построить первый в России жилой комплекс на солнечной энергии.



Планируется, что площадь жилого комплекса составит 12 тысяч квадратных метров. В соответствии с проектом композитные панели будут заменены на фотоэлектрическую фасадную систему. Таким образом, фасад дома станет вырабатывать электроэнергию для питания всех мест общего пользования, лифтов, освещения.





Отметим, что Башкортостан занял пятое место в России по числу созданных и планируемых объектов солнечной генерации. Данные инвестиционного рейтинга в своих соцсетях опубликовал Глава республики.



Сейчас в регионе действуют пять солнечных электростанций, они обеспечивают надёжное электроснабжение жилых домов и соцобъектов. В настоящее время СЭС строятся в Агидели и Гафурийском районе, их планируют запустить в 2022 году.





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Фото: скрин видео