В Башкирии планируют построить жилой комплекс на солнечной энергии | видео
19 май 2021 | 23:22
Наша республика стала пилотным регионом, внедряющим экологичное строительство — заявил Премьер-министр Правительства Андрей Назаров. Так, в Уфе собираются построить первый в России жилой комплекс на солнечной энергии.
Планируется, что площадь жилого комплекса составит 12 тысяч квадратных метров. В соответствии с проектом композитные панели будут заменены на фотоэлектрическую фасадную систему. Таким образом, фасад дома станет вырабатывать электроэнергию для питания всех мест общего пользования, лифтов, освещения.
Отметим, что Башкортостан занял пятое место в России по числу созданных и планируемых объектов солнечной генерации. Данные инвестиционного рейтинга в своих соцсетях опубликовал Глава республики.
Сейчас в регионе действуют пять солнечных электростанций, они обеспечивают надёжное электроснабжение жилых домов и соцобъектов. В настоящее время СЭС строятся в Агидели и Гафурийском районе, их планируют запустить в 2022 году.