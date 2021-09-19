ПФР назвал условие выплаты пенсии умерших родственников
14:12, 19 сен 2021
Право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, супруга и родителей пенсионера в случае, если правопреемники не были определены самим гражданином. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.
«Если правопреемники не были заранее определены самим гражданином, то право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, в том числе усыновленных, супруги и родителей. Во вторую очередь это касается братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков. Пенсионные накопления распределяются между законными правопреемниками в равных долях», — сообщается на сайте ПФР.
Отмечается, что в течение полугода после смерти пенсионера наследники могут обратиться за получением средств пенсионных накоплений. Для этого необходимо подать в ПФР соответствующие заявление, приложив необходимые документы.