ПФР назвал условие выплаты пенсии умерших родственников

14:12, 19 сен 2021

Право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, супруга и родителей пенсионера в случае, если правопреемники не были определены самим гражданином. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.







«Если правопреемники не были заранее определены самим гражданином, то право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, в том числе усыновленных, супруги и родителей. Во вторую очередь это касается братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков. Пенсионные накопления распределяются между законными правопреемниками в равных долях», — сообщается на сайте ПФР.

Отмечается, что в течение полугода после смерти пенсионера наследники могут обратиться за получением средств пенсионных накоплений. Для этого необходимо подать в ПФР соответствующие заявление, приложив необходимые документы.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram