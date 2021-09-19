Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

ПФР назвал условие выплаты пенсии умерших родственников

ПФР назвал условие выплаты пенсии умерших родственников

14:12, 19 сен 2021

Право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, супруга и родителей пенсионера в случае, если правопреемники не были определены самим гражданином. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.

«Если правопреемники не были заранее определены самим гражданином, то право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, в том числе усыновленных, супруги и родителей. Во вторую очередь это касается братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков. Пенсионные накопления распределяются между законными правопреемниками в равных долях», — сообщается на сайте ПФР.

Отмечается, что в течение полугода после смерти пенсионера наследники могут обратиться за получением средств пенсионных накоплений. Для этого необходимо подать в ПФР соответствующие заявление, приложив необходимые документы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: https://newsbash.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: