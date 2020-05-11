Как оформить и кому положена пенсия по наследству

Россияне могут претендовать на накопительную часть пенсии умершего родственника. Процесс оформления осуществляется как вступление в наследство. Однако можно назвать несколько важных правил.



О наличии пенсионных накоплений правопреемников обязан уведомить Пенсионный фонд РФ или НПФ, в случае, когда средства переведены туда.







Как пояснил юрист Владислав Варшавский, в первую очередь, правом на выплату обладают дети, супруг/супруга, родители покойного. Вся сумма накопительной части должна делиться между ними в равных долях. Но если нет наследников первой очередь, на накопительную выплату могут претендовать братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки и прочие родственники.



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Получить пенсионные накопления по-наследству можно только в том случае, если человек скончался до того, как стал получать эти деньги в виде прибавки к ежемесячным госвыплатам. Правопреемники не смогут рассчитывать на остаток, если накопительные выплаты уже назначались умершему.Обратиться за выплатой пенсионных накоплений наследники обязаны в течение 6 месяцев после наступления такого права. Однако, если срок был упущен по уважительной причине, период можно продлить через судебные органы.