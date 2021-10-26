В Башкирии дети младше 7 лет получат право на льготный проезд в электричках

11:58, 26 окт 2021

В Башкирии право льготного проезда получат дети возрастом 5-7 лет. Такое решение было принято 25 октября на заседании правительства республики под председательством премьер-министра Андрея Назарова.







Сейчас скидка 50% с 1 апреля до 31 октября предоставляется пенсионерам, жертвам политических репрессий, ветеранам труда, а с 1 сентября по 15 июня – школьникам и студентам.



Дети до 5 лет могут передвигаться на электричках бесплатно, а теперь с 2022 года для детей от 5 до 7 лет в республике установят скидку на проезд 75% - как во многих регионах страны. На эти цели ежегодно бюджет республики будет направлять 2,5 млн рублей.

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