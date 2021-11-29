Через Башкирию проляжет новая федеральная трасса

12:24, 29 ноя 2021

О планах по ее строительству рассказали сотрудники Центра управления республикой. Известно, что через Башкирию протянется крупный отрезок автомагистрали М-12. Эта артерия соединит Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань.







В состав маршрута планировщики включили участок трассы М-7 от Дюртюлей до границы с Татарией. А также — часть новой дороги от того же города до поселка Ачит в Свердловской обрасти. Совокупная длина двух отрезков превышает 200 километров.



Известно, что работы по возведению трассы М-12 начнутся в следующем году, завершатся — в 2024. Первоначальное соглашение о строительстве было достигнуто несколько лет назад на форуме «Транспорт России». Тогда важность этой транспортной ветки отметил глава республики Радий Хабиров.





— Занять свое место в столь крупном федеральном проекте для нас очень важно. Так жители Башкирии получат возможность быстро доехать до Москвы, Екатеринбурга. Магистраль планируется как высокоскоростная, — отметил он тогда.

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Напомним, ранее редакция рассказывала о монтаже светового оборудования на одной из самых опасных дорог Башкирии. Тогда электрики протянули и уложили 167 километров проводов.