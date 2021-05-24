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Через территорию Башкирии пройдет федеральная трасса

Через территорию Башкирии пройдет федеральная трасса

24 май 2021 | 12:43

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ поднял важный вопрос. Он рассказал, что по территории республики пройдет важная федеральная трасса.

— Похоже, правительство России с высокой долей вероятности принимает наше предложение по трассировке дороги. Будет трасса Москва — Казань — Екатеринбург. Она пройдет через Дюртюли. Надо посмотреть маршрут до конца. Это тоже очень важная работа. Там много технической документации. Прошу очень эффективно поработать. Это большая нужная история для нашей республики, — высказался Радий Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на модернизацию перронов уфимского железнодорожного вокзала выделят 1 млрд рублей.

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Источник: i-gazeta.com

Теги: Хабиров Радий Фаритович
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