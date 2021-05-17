В Башкирии на модернизацию перронов уфимского железнодорожного вокзала выделят 1 млрд рублей
17 май 2021 | 23:14
В Башкирии проведут серьезную модернизацию перронного комплекса уфимского железнодорожного вокзала.
Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона на онлайн-совещании в формате "Транспортный час", который провел Радий Хабиров. Строители приступят к проектированию высоких пассажирских платформ после завершения реконструкции здания вокзала. Это обеспечит безопасность и комфорт пассажирам. На модернизацию потребуется более 1 млрд рублей.