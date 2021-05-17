Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии на модернизацию перронов уфимского железнодорожного вокзала выделят 1 млрд рублей

В Башкирии на модернизацию перронов уфимского железнодорожного вокзала выделят 1 млрд рублей

В Башкирии на модернизацию перронов уфимского железнодорожного вокзала выделят 1 млрд рублей

17 май 2021 | 23:14

В Башкирии проведут серьезную модернизацию перронного комплекса уфимского железнодорожного вокзала. 

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона на онлайн-совещании в формате "Транспортный час", который провел Радий Хабиров. Строители приступят к проектированию высоких пассажирских платформ после завершения реконструкции здания вокзала. Это обеспечит безопасность и комфорт пассажирам.  На модернизацию потребуется более 1 млрд рублей.



Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане назвали города с самыми незащищенными школами.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: