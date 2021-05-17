В Башкирии на модернизацию перронов уфимского железнодорожного вокзала выделят 1 млрд рублей

17 май 2021 | 23:14

В Башкирии проведут серьезную модернизацию перронного комплекса уфимского железнодорожного вокзала.



Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона на онлайн-совещании в формате "Транспортный час", который провел Радий Хабиров. Строители приступят к проектированию высоких пассажирских платформ после завершения реконструкции здания вокзала. Это обеспечит безопасность и комфорт пассажирам. На модернизацию потребуется более 1 млрд рублей.







Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане назвали города с самыми незащищенными школами.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео