В Башкортостане назвали города с самыми незащищенными школами

17 май 2021 | 11:08

На прошлой неделе в Башкирии прошли массовые проверки безопасности и защищенности в школах по всей республике. Проверить башкирские школы на предмет антитеррористической безопасности поручил глава региона Радий Хабиров.







Причиной, как известно, послужила жуткая трагедия в Казани, где бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В кровавой бойне погибли девять человек и пострадали еще 18.



По итогам проверки безопасности, сегодня, 17 мая, на оперативном совещании доложил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он заявил, что в правительстве состоялось закрытое совещание, где присутствовали правоохранительные органы и министерство образования.

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- Наибольшее количество школ, которые сегодня не защищены в полной мере – это в Стерлитамаке и Салавате. Именно в этих районах нам наибольший контроль надо взять, - подчеркнул Андрей Назаров.

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