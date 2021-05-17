В Башкортостане назвали города с самыми незащищенными школами
17 май 2021 | 11:08
На прошлой неделе в Башкирии прошли массовые проверки безопасности и защищенности в школах по всей республике. Проверить башкирские школы на предмет антитеррористической безопасности поручил глава региона Радий Хабиров.
Причиной, как известно, послужила жуткая трагедия в Казани, где бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В кровавой бойне погибли девять человек и пострадали еще 18.
По итогам проверки безопасности, сегодня, 17 мая, на оперативном совещании доложил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он заявил, что в правительстве состоялось закрытое совещание, где присутствовали правоохранительные органы и министерство образования.