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Мэр Уфы поручил проверить ЧОПы и усилить пропускной режим в школах Уфы

Мэр Уфы поручил проверить ЧОПы и усилить пропускной режим в школах Уфы

Уфа Греков | 12 май 2021 | 09:31

Сегодня, 12 мая, в администрации Уфы состоялось оперативное совещание под председательством мэра Сергея Грекова. Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в теракте в Татарстане. Напомним, сегодня в Казани траурный день. Мэр столицы поручил провести ряд проверок в Уфе в связи с трагедией – от школ до охраняющих их ЧОПов.

— Необходимо усилить все меры безопасности, проинспектировать все уфимские школы. Мы уже вчера начали это делать, сегодня надо продолжить, — отметил Сергей Греков. — Необходимо тщательное внимание уделить тревожным кнопкам, пропускному режиму, также надо проверить ЧОПы, которые работают в школах. Кроме того, нужно выделить людей из центра безопасности на это время.

Напомним, накануне в гимназии №175 города Казани 19-летний местный житель устроил настоящую кровавую бойню. Молодой человек пришел с огнестрельным оружием в школу – есть погибшие и раненые.

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Источник: www.proural.info

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