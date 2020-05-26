В двух районах Уфы заработают новые детские сады

Уфа | 26 май 2020 | 16:33

Сегодня, 26 мая, в администрации Уфы состоялось оперативное совещание под председательством мэра Ульфата Мустафина. На встрече глава администрации сообщил о запуске сразу двух новых детских садов в Демском и Советском районах столицы.







Ульфат Мустафин отметил, что их время пришло. Однако пока что они будут функционировать в соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой. То есть там будут работать исключительно дежурные группы.

— Вчера мы посетили новый детский сад в Демском районе, который полностью готов к приему воспитанников. Учреждение рассчитано на 260 детей. Все, что нужно, в нем есть – хорошая материально-техническая база. Укомплектован и штат сотрудников. Для этих целей мы изыскали средства из городского бюджета, — отметил Ульфат Мустафин.

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