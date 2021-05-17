В Башкирии силовиками охраняется лишь 60% учебных заведений

17 май 2021 | 12:08

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин отчитался о том, насколько хорошо организована антитеррористическая защита в школах республики. С соответствующим докладом он выступил сегодня, 17 мая, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.







Поводом для обсуждения этого вопроса стала недавняя трагедия в казанской гимназии № 175. Напомним, 11 мая 19-летний бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев устроил там стрельбу. Погибли девять человек — две учительницы и семь учеников, 23 человека были ранены. В тот же день глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить контроль за школами Башкирии.

— Минобразования разработало методические рекомендации по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования, которые содержат комплекс режимных и инженерно-технических мер, — рассказал Хажин. — Вместе с тем существуют определенные проблемы с исполнением вновь введенных требований, указанных в постановлении правительства. Например, обязательное оборудование на первом этаже помещения для охраны с системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой, отсутствие возможности войскам Нацгвардии на большей части территорий республики незамедлительно прибывать на вызов.

— В этой связи мы имеем невысокие показатели по квалифицированной охране объектов образования, это только 60 процентов, — подытожил Хажин. — Также проблемой является отсутствие ЧОПов в сельской местности. Совместно с Минфином мы прорабатываем источники финансирования, чтобы до конца этого года этот вопрос максимально закрыть.









Он отметил, что почти одновременно со вступлением в силу требований о передаче Росгвардии полномочий по охране объектов образования ведомство повысило тарифы на свои услуги до 9 рублей 90 копеек в час. Ранее, по словам Хажина, цена была договорной и в среднем составляла 3 рубля 92 копейки.

Как выяснилось на оперативке, наибольшее количество школ, которые сейчас не защищены в полной мере, в Салавате и Стерлитамаке. Хажин также добавил, что совместно с правоохранительными органами Минобразования ведет мониторинг соцсетей школьников на предмет «увлеченности молодых людей деструктивными течениями».

— К сожалению, есть ряд ребят из Башкирии, которые были подписаны на соцсети казанского стрелка, — сказал он.

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Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что по всем этим вопросам пройдет закрытое межведомственное совещание. Он добавил, что системный подход может позволить предотвратить подобные трагедии.