В Уфе на два года закроют арочный мост через Белую

10:31, 22 фев 2022

В Уфе закроют проезд по арочному мосту через реку Белую в створе улицы Воровского. Также будет перекрыто движение по улице Малой Заречной на участке от улицы Демской до Школьной.







Согласно распоряжению и. о. главы администрации Ратмира Мавлиева, изменения будут введены в ночь на 1 марта. Предположительно, движение откроют в конце августа 2024 года. На участках дорог рабочие установят ограждения, информационные щиты и дорожные знаки.



Напомним, что со следующего месяца по новому мосту-вставке будет организовано четыре полосы движения для выезда, а по мосту 1991 года — 4-5 полос для въезда (движение транспорта будет регулировать реверсивный светофор).





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