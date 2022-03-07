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В России ввели новые ограничения на вывод валюты за рубеж

В России ввели новые ограничения на вывод валюты за рубеж

10:03, 07 мар 2022

Центробанк ввел новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Об этом сообщает портал lenta.ru, ссылаясь на письмо замглавы ЦБ Юрия Исаева. Теперь перечислять супругам и близким родственникам можно будет не больше пяти тысяч долларов в месяц.

Переводить иностранную валюту российским резидентам разрешается на зарубежные счета супругов, а также родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков, включая усыновителей и усыновленных.

Нынешнее ограничение стало очередной мерой ЦБ и финансовых властей, направленной на сохранение в стране иностранной валюты в условиях санкций, введенных западными странами. Они, в частности, включают блокировку валютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрет на операции с ними.

После этого российским резидентам было запрещено перечислять иностранную валюту на собственные зарубежные счета и вывозить наличные в размере более 10 тысяч долларов.

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Источник: i-gazeta.com
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