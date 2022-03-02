Путин запретил вывоз иностранной валюты из России

10:14, 02 мар 2022

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Согласно указу, с 2 марта 2022 года действует запрет на вывоз из России иностранной валюты на сумму, превышающую 10 тысяч долларов.







«Запретить с 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в указе. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Ранее лидер партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов предложил продавать газ в Европу за рубли, а не за доллары. По его мнению, это позволит укрепить российскую валюту в условиях санкций.





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Фото: pexels