Стало известно, что будет с пенсиями россиян

09:26, 14 мар 2022

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране.







«Пенсионеры - это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», - сообщил он.



Глава Минфина отметил, что ресурсов в бюджете достаточно для обеспечения необходимых товаров и проведения расчетов.





«Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе», - заявил Антон Силуанов.





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Фото: из архива newsbash.ru