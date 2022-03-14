Стало известно, что будет с пенсиями россиян
09:26, 14 мар 2022
Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране.
«Пенсионеры - это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», - сообщил он.
Глава Минфина отметил, что ресурсов в бюджете достаточно для обеспечения необходимых товаров и проведения расчетов.
«Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе», - заявил Антон Силуанов.