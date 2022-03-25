Глава Башкирии анонсировал новые выплаты

14:58, 25 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров на пленарном заседании культурного форума «Арт-Курултай» анонсировал новые крупные выплаты. Сумма составляет 500 тысяч рублей.







Речь идет о грантах в рамках программы «Земский работник культуры». В прошлом году их получили 60 работников сельских домов культуры. Руководитель республики сообщил, что в этом году будут произведены новые выплаты. Сумма будет выделена такая же, как в прошлом году. Деньги получат еще 60 работников культуры. В последующие годы Радий Хабиров планирует увеличить финансирование и довести число получателей грантов до 100-200 человек ежегодно.



Дома культуры на селе Глава республики назвал точками притяжения жителей. Вокруг домов культуры всегда кипит жизнь.





— Я собой недоволен, хотел я больше починить и построить новых домов культуры. Но силы нашей республики, нашего бюджета, наши организационные усилия два года уходили на борьбу с коронавирусом. Сейчас они будут частично уходить на то, чтобы противостоять санкциям, они будут бить по нашей экономике, но мы, безусловно, выстоим, — сказал Радий Хабиров.



Также Глава РБ подчеркнул, что в каждом муниципалитете республики должен проводиться свой ежегодный фестиваль. В качестве примера он привел фестиваль «Бирское яблоко». Он поручил работникам культуры продумать, что это будут за фестивали. Со следующего года Радий Хабиров планирует выделять из бюджета республики каждому муниципалитету по 500 тысяч рублей на проведение мероприятий.

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