В Башкирии помогут с трудоустройством тем, кто рискует потерять работу

08:16, 09 апр 2022

В Башкирии начал действовать временный порядок регулирования трудовых отношений. Соответствующее постановление правительство утверждено 30 марта 2022 года. Жители региона, которые рискуют потерять работу из-за приостановки деятельности предприятия, смогут перевестись в другие организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ. Перевод осуществляется по соглашению сторон.



Порядок регулирования трудовых отношений разъяснила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.



«Теперь можно не прекращая трудовой договор на одном предприятии, временно по срочному трудовому договору устроиться на другое. К примеру, УМПО требуются операторы станков с числовым программным управлением, порядка двух тысяч человек. А на предприятии Геоспейс Технолоджис Евразия из-за санкций введен режим неполного рабочего времени — нет работы. Сейчас будем помогать УМПО временно оформить станочников с этого предприятия к себе», — прокомментировала Ленара Иванова.



Министр отметила, что после окончания срочного трудового договора сотрудник возвращается на свое прежнее место работы.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram