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В Башкирии помогут с трудоустройством тем, кто рискует потерять работу

В Башкирии помогут с трудоустройством тем, кто рискует потерять работу

08:16, 09 апр 2022

В Башкирии начал действовать временный порядок регулирования трудовых отношений. Соответствующее постановление правительство утверждено 30 марта 2022 года. Жители региона, которые рискуют потерять работу из-за приостановки деятельности предприятия, смогут перевестись в другие организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ. Перевод осуществляется по соглашению сторон.

Порядок регулирования трудовых отношений разъяснила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

«Теперь можно не прекращая трудовой договор на одном предприятии, временно по срочному трудовому договору устроиться на другое. К примеру, УМПО требуются операторы станков с числовым программным управлением, порядка двух тысяч человек. А на предприятии Геоспейс Технолоджис Евразия из-за санкций введен режим неполного рабочего времени — нет работы. Сейчас будем помогать УМПО временно оформить станочников с этого предприятия к себе», — прокомментировала Ленара Иванова.

Министр отметила, что после окончания срочного трудового договора сотрудник возвращается на свое прежнее место работы.

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Источник: i-gazeta.com
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