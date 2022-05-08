Около 20 млн рублей готова заплатить Башкирия за перелет делегации чиновников в Узбекистан

20:43, 08 май 2022

Башкирия может потратить на полеты официальной делегации чиновников в Узбекистан и обратно 19,9 млн рублей. Соответствующий тендер 8 мая на портале госзакупок разместил Республиканский центр торгов.







В документации к торгам указано, что исполнителю госконтракта нужно будет обеспечить авиаперевозку делегации по маршруту Уфа – Нукус – Самарканд – Ташкент – Уфа. В перечень услуг входит наличие бортпроводников, питание и обслуживание официальных лиц в обычных и VIP-залах.



В самолете для чиновников должно быть не менее десяти мест. По контракту на борту воздушного судна необходимо предусмотреть навигационное оборудование для дневного пилотирования, радиовысотомер, а также системы кондиционирования и предупреждения столкновения в воздухе.





Напомним, поездку в Узбекистан глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал еще в конце февраля.

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Фото: pixabay