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С 1 июня некоторые пенсионеры получат повышенную пенсию

С 1 июня некоторые пенсионеры получат повышенную пенсию

12:00, 12 май 2022

В России с 1 июня у некоторых пенсионеров пенсия увеличится. Как сообщают «Известия», новшество коснется тех пенсионеров, которые уволились в феврале 2022 года.

Напомним, в феврале массово проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам на 8,6 процента. Тем, кто работал в этот период, пенсию проиндексируют летом.

Также с 1 июня начнет действовать еще одно новшество. Изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Совершеннолетние выпускники школ смогут получать выплаты до 1 сентября. При поступлении в вуз им будет выплачиваться пенсия вплоть до 23 лет.


Ранее сообщалось о том, что российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Источник: i-gazeta.com
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