В Башкортостане проиндексируют пособия на детей-сирот

10:21, 10 ноя 2022

В Башкирии проиндексируют пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приемную и патронатную семьи. Соответствующий закон намерены принять депутаты Курултая.



Размер ежемесячного пособия с 1 января 2023 года планируется увеличить на 10%. По словам председатель Госсобрания РБ Константина Толкачева, в этом году индексации не было, а ранее сумма выплаты выросла на 4%.







По данным Минтруда, пособие на содержание ребенка до трех лет вырастет с 7143 до 7857 рублей, старше трех лет — с 6868 до 7555 рублей. Также на 10% проиндексируют повышенные пособия на детей, имеющих нарушения в развитии. Предположительно, на реализацию закона потребуется около 100 млн рублей.

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