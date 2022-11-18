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В Башкортостане пособия для детей-сирот увеличат на 10 процентов

В Башкортостане пособия для детей-сирот увеличат на 10 процентов

11:26, 18 ноя 2022

В Башкирии увеличат пособия для детей-сирот. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.



Депутаты Курултая приняли закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Башкортостан «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка». Согласно ему, с 1 января следующего года размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, переданных под опеку в приемную семью, будет увеличен на 10 %.


По данным регионального Минсемьи, таким образом пособие на содержание ребенка до трех лет увеличится с 7 143 рублей до 7 857, старше трех лет – с 6 868 до 7 555.

На реализацию инициативы, как рассказал председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев, будет потрачено около 100 миллионов рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: выплаты пособия дети сироты
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