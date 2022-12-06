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Башкирия получит 45 новых школьных автобусов и 14 машин скорой

Башкирия получит 45 новых школьных автобусов и 14 машин скорой

11:10, 06 дек 2022

Глава правительства РФ подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных транспортных средств. Так, Башкирия дополнительно получит 14 автомобилей скорой помощи и 45 школьных автобусов. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на документ Кабмина.

Транспорт будет закуплен до конца декабря и поступит в регионы уже в первые месяцы 2023 года. На эти цели из федерального бюджета выделили порядка 7,2 млрд рублей. Всего субъектам России направят более 2 тысяч транспортных средств.
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Источник: proural.info
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