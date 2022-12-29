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В Башкирии установлен МРОТ на 2023-2025 годы

В Башкирии установлен МРОТ на 2023-2025 годы

14:00, 29 дек 2022

28 декабря в рамках заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений было подписано соглашение о минимальной зарплате в Башкирии на 2023-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



На федеральном уровне минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года установлен в размере 16 242 рублей, что выше на 6,3%, чем сейчас.

По подписанному соглашению, кроме обычного уральского коэффициента в 15%, будет установлен дополнительный региональный повышающий коэффициент в 5,7 %.


Таким образом, с 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы республики устанавливается минимальная заработная плата в размере 19 743 рубля (16 242 x 1.057 x 1.15 = 19 743), а для работников бюджетной сферы – 18 678 рублей (16 242 x 1.15 = 18 678). Рост минимальной зарплаты в регионе для внебюджетников составит 12,3%, а для бюджетников – 6,3%. Работодатель внебюджетной сферы с 2023 года не имеет права выплачивать сумму, меньше чем 19 743 рубля, а работодатель бюджетной сферы – сумму, не меньше, чем 18 678 рублей.

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Источник: gorobzor.ru
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