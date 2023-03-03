В 2025 году в Башкирии запустят химический завод за 21 млрд рублей

15:44, 03 мар 2023

В 2025 году в особой экономической зоне "Алга" в Стерлитамакском районе Башкортостана будет запущен химический завод, который займется производством синтетических высших жирных спиртов. Компания "Фарус" инвестирует в создание завода свыше 21 миллиарда рублей. Проект имеет статус приоритетного. 2 марта глава региона Р. Хабиров провел встречу с руководством компании. Об этом рассказали в пресс-центре его администрации.



- Ввод завода в эксплуатацию ожидается в конце 2025 года. Производственная мощность составит 48 тысяч тонн высших жирных спиртов за год. Завод будет производить и дефицитные для страны продукты, к примеру, триэтилалюминий, - сообщил Линар Фаттахов, председатель совета директоров компании.



Новый объект займется производством продукции, заменяющей иностранные аналоги компонентов для производства средств личной гигиены, топливных присадок, лакокрасочных средств, пластификатов, пестицидов и удобрений. К строительству завода приступят в октябре текущего года. На предприятии будут работать 400 человек. Набор специалистов уже начался в Уфе и Салавате.



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Фото: glavarb.ru