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Ряду российских граждан автоматически начислят большую выплату

Ряду российских граждан автоматически начислят большую выплату

08:42, 21 апр 2023

Появилась информация о больших выплатах отдельным категориям гражданам. Российским президентом В. Путиным был подписан закон о выплатах без подачи заявления Героям РФ.



Согласно документу Герои России и Герои труда, и члены их семей, в которых погибли вышеназванные категории, в том числе полные кавалеры ордена Славы и ряд других категорий граждан могут не подавать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Поправка предусматривает, что порядок предоставления этих выплат будет устанавливаться без необходимости подачи заявления.


Помимо этого, документ предусматривает обязанность ФСС (фонд страхования), определившего выплату без подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты, в течение 3 рабочих дней сообщить об этом Герою и членам его семьи.

Размер денежной выплаты устанавливается исходя из индексации: для Героя или обладателя полного комплекта наград размер ЕДВ установлен в сумме 83 тысяч 496 рублей 41 копейки. Для Героев соцтруда, Героев Труда Российской Федерации и кавалеров полного комплекта ордена Трудовой Славы размер единовременной выплаты установлен в сумме 61 тысячи 566 рублей 28 копеек.

Прежде ЕДВ данным категориям граждан осуществлялась согласно заявлению и удостоверяющих документов, прокомментировали эксперты.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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