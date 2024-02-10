Жители Башкирии могут получить денежные премии на покупку квартиры
Жители Башкирии получили возможность улучшить свои жилищные условия благодаря выгодной республиканской программе жилищных строительных сбережений.
Как рассказал директор Центра финансовых исследований Башкирии Евгений Декатов в интервью, суть программы заключается в том, что граждане открывают специальный накопительный вклад в банке-партнере. На протяжении 3-6 лет они ежемесячно вносят от 3000 рублей на счет под 1-1,5% годовых. При этом им начисляется государственная премия из бюджета республики в размере 30% от суммы каждого платежа, но не более 5000 рублей в месяц.
По завершении срока вклада накопленные средства вместе с премиями можно направить на приобретение квартиры, индивидуального жилого дома, земельного участка на территории Башкирии или погасить уже имеющуюся ипотеку. При этом у участников программы есть возможность оформить льготный ипотечный кредит на недостающую сумму по ставке 5,5-7% годовых.
Декатов отметил ряд преимуществ региональной программы жилищных сбережений. Во-первых, это выгодные процентные ставки по вкладам и ипотеке. Во-вторых, возможность совместного участия нескольких членов семьи с получением каждым индивидуальной премии. В-третьих, право отдельных категорий граждан направлять средства на собственные нужды по истечении 5 лет.
По словам директора ЦФИ, в 2023 году количество завершивших накопления по программе и улучшивших жилищные условия выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Всего с 2017 года успешно воспользовались региональной накопительной ипотекой более 5300 человек, а объем средств, направленных на жилищно-строительный рынок Башкирии, превысил 8,8 млрд рублей. Эти цифры свидетельствуют о стабильно высокой популярности программы среди населения.