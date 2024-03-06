25% трафика под угрозой! Что ждёт Рунет после повреждения кабеля в Красном море?

10:44, 06 мар 2024

В водах Красного моря произошло повреждение подводного кабеля, что вызвало сбои в работе интернета в ряде стран. Россия, к счастью, не попала в число напрямую затронутых регионов. Однако, как утверждают эксперты, это не означает, что мы можем полностью расслабиться.

25% трафика под угрозой:

Согласно информации гонконгского провайдера HGG, поврежденный кабель переносил около 25% интернет-трафика. Это внушительная цифра, способная привести к серьезным последствиям, если не предпринять необходимые меры.

Локализация — наше спасение?

Но есть и подводные камни:

Генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отмечает, что Россия имеет достаточно развитую внутреннюю инфраструктуру. Локализация трафика внутри страны, обусловленная языковым барьером и наличием сильных локальных игроков, снижает зависимость от зарубежных ресурсов.

Несмотря на локализацию, Россия не может полностью изолироваться от мирового интернета. Популярные сервисы, такие как Google или YouTube, размещены на серверах за рубежом. Повреждение подводного кабеля может привести к перегрузке альтернативных маршрутов, создавая эффект «бутылочного горлышка».

Нестабильность как новая норма?

Эксперты прогнозируют возможное снижение стабильности работы сервисов, частично или полностью зависящих от зарубежных ресурсов. Сбои в работе Telegram — уже первый звоночек.

Автор: Семен Подгорный