25% трафика под угрозой! Что ждёт Рунет после повреждения кабеля в Красном море?
10:44, 06 мар 2024
В водах Красного моря произошло повреждение подводного кабеля, что вызвало сбои в работе интернета в ряде стран. Россия, к счастью, не попала в число напрямую затронутых регионов. Однако, как утверждают эксперты, это не означает, что мы можем полностью расслабиться.
25% трафика под угрозой:
Согласно информации гонконгского провайдера HGG, поврежденный кабель переносил около 25% интернет-трафика. Это внушительная цифра, способная привести к серьезным последствиям, если не предпринять необходимые меры.
Локализация — наше спасение?
Генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отмечает, что Россия имеет достаточно развитую внутреннюю инфраструктуру. Локализация трафика внутри страны, обусловленная языковым барьером и наличием сильных локальных игроков, снижает зависимость от зарубежных ресурсов.
Но есть и подводные камни:
Несмотря на локализацию, Россия не может полностью изолироваться от мирового интернета. Популярные сервисы, такие как Google или YouTube, размещены на серверах за рубежом. Повреждение подводного кабеля может привести к перегрузке альтернативных маршрутов, создавая эффект «бутылочного горлышка».
Нестабильность как новая норма?
Эксперты прогнозируют возможное снижение стабильности работы сервисов, частично или полностью зависящих от зарубежных ресурсов. Сбои в работе Telegram — уже первый звоночек.