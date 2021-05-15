В Башкирии разработали план мероприятий для защиты детей от влияния интернета
15 май 2021 | 18:47
Башкирское правительство утвердило план мероприятий, призванных обеспечить информационную безопасность детей на ближайшие шесть лет. Предполагается, что к 2027 году 99 процентов подростков будут ограждены от плохого влияния интернет-ресурсов.
- Городские и районные мэрии должны организовать во всех школах фильтрацию интернет-трафика, а минкультуры республики — возрастную маркировку на всех билетах и афишах, - говорится в сообщении.
Согласно «дорожной карте» полиция будет мониторить социальные сети и выявлять противоправный контент, Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией о суицидах, наркотиках и пропагандой криминального образа жизни и противоправного поведения. Кроме того, задачей Роскомнадзора будет являться выявление мест, где можно пользоваться wi-fi без регистрации в сети и где, теоретически, могут оказаться дети.
Таким образом, власти Башкирии рассчитывают защитить детей от информации, «причиняющей вред их здоровью», «несовместимой с задачами гражданского становления детей» и «направленной на распространение антиобщественных тенденций».