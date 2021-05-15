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В Башкирии разработали план мероприятий для защиты детей от влияния интернета

В Башкирии разработали план мероприятий для защиты детей от влияния интернета

15 май 2021 | 18:47

Башкирское правительство утвердило план мероприятий, призванных обеспечить информационную безопасность детей на ближайшие шесть лет. Предполагается, что к 2027 году 99 процентов подростков будут ограждены от плохого влияния интернет-ресурсов.

- Городские и районные мэрии должны организовать во всех школах фильтрацию интернет-трафика, а минкультуры республики — возрастную маркировку на всех билетах и афишах, - говорится в сообщении.

Согласно «дорожной карте» полиция будет мониторить социальные сети и выявлять противоправный контент, Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией о суицидах, наркотиках и пропагандой криминального образа жизни и противоправного поведения. Кроме того, задачей Роскомнадзора будет являться выявление мест, где можно пользоваться wi-fi без регистрации в сети и где, теоретически, могут оказаться дети.

- Школам необходимо организовать уроки и родительские собрания с обсуждением безопасности в интернете, министерству культуры региона — концерты и спектакли, пропагандирующие активный образ жизни и духовно-нравственное развитие, министерству семьи и труда — провести мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства, - сообщается о программе проекта.
Как полагают чиновники, число школьников республики, поучаствовавших в мероприятиях по медиабезопасности, к 2027 году должно возрасти с 83 до 99 процентов.


Таким образом, власти Башкирии рассчитывают защитить детей от информации, «причиняющей вред их здоровью», «несовместимой с задачами гражданского становления детей» и «направленной на распространение антиобщественных тенденций».

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: pixabay

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