Любовный гороскоп на сегодня 14 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 14 апреля 2019 Овен

Сегодня для вас важно проявить настойчивость в общении с вашим любимым человеком. Она весьма пригодится вам, когда вы будете убеждать его в вашей правоте или отстаивать свою точку зрения. Если вы сами не будете верить в то, в чем убеждаете – то как вам поверит он?..



В этот день вы поймете, что ваш любимый человек – счастливое исключение из какого-то довольно нелицеприятного для вас правила. Что ж, вы можете активно порадоваться по этому поводу и ещё раз похвалить себя за правильный выбор. И держаться за своё сокровище не одной, а двумя руками.Сегодня ваш день будет бодрым и очень насыщенным. Время в нём останется и на личную жизнь, но, возможно, совсем не в таких объемах, как этого хотелось бы вашему любимому человеку. Придётся ему объяснить, что он очень важная, но отнюдь не единственная часть вашей жизни.Хотите вы того или нет, но сегодня вам придётся убедиться, действительно ли с милым рай в шалаше. И действительно ли ваш любимый человек – тот самый милый. Увы, дорогих подарков, да и подарков вообще, преподнести сегодня не получится. Вот и увидите, что ваша половинка больше любит: вас или ваши подарки.Сегодняшний день для вас пройдет в постоянном движении, в погоне за чем-то или кем-то. Может быть, за счастьем? Благополучный исход этого мероприятия целиком и полностью зависит от того, разделит ли ваш любимый человек ваше настроение и станет ли вашим спутником. Если да, тогда считайте, что дело в шляпе!Сегодня звезды рекомендуют вам заняться с вашим любимым человеком каким-то общим делом, не связанным с получением прибыли или другими материальными выгодами. Главным для вас будет не результат, а процесс совместного делания, сплачивающий и сближающий.Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы обижаться на вашего любимого человека, причем чаще не за дело, нежели наоборот. Ему будет крайне неуютно чувствовать себя постоянно под прицелом вашей критики, поэтому его действие и душевное состояние нельзя будет назвать адекватным.Ваш любимый человек должен быть рядом с вами не только в радости, но и в горе. Сегодня у вас появится уникальная возможность проверить его и в той, и в другой ситуации, а также еще в нескольких промежуточных. Вот и выясните, насколько вы действительно нужны друг другу.Сегодня не будьте слишком строги к вашему любимому человеку. Даже он имеет право на ошибку, причем даже не на одну, как бы вам ни обидно было это признавать. Проявите мудрость и простите его, попросив больше впредь так не делать. Поверьте, он будет очень стараться.Сегодня вашему любимому человеку будет трудно решиться на какой-то очень важный шаг, необходимый для развития ваших с ним отношений. Придется вам либо тактично ему помочь произвести необходимое действие или же подождать, пока «клиент дозреет» самостоятельно.Кажется, ваша ностальгия зашла слишком далеко. Вы готовы бросить все и вернуться к своей первой или просто очень давней любви. То, что у этого человека сейчас совсем другая жизнь, вас почему-то не смущает. Не стоит этого делать. Вас могут довольно грубо поставить на местоСегодня вы поймете, как приятно делать людям приятное, особенно если эти люди – любимые и бесконечно любящие. Точнее, если это самый любимый в мире человек. Вы не представляете, каким светом зажгутся его глаза, как только вы проявите к нему хотя бы капельку внимания.