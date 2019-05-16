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Любовный гороскоп на сегодня 16 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 117
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 16 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 16 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Овен
В этот день ваш любимый человек не будет соответствовать вашим представлениям о том, каким он должен быть в идеале, поэтому множество придирок с вашей стороны неизбежно. Но, в конце концов, он не виноват, что так получилось и что вы придумали для себя недосягаемый идеал.

Любовный гороскоп на неделю с 13 мая по 19 мая 2019 года

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Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Телец
Очень важно отслеживать невербальную реакцию вашего любимого человека на ваши слова. Говорить он может все, что угодно, но его речь не будет в полной мере отражать его внутренний мир. Поэтому придется быть очень внимательным и делать серьезные выводы практически на пустом месте.

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Близнецы
В вашем тандеме лидером будете не вы, как бы вам ни хотелось, чтобы было наоборот. Даже если вы точно знаете, что и как надо делать в той или иной ситуации, решение целиком и полностью ляжет на плечи вашего любимого человека. Почему так случится - не знают даже звёзды. Придётся смириться.

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Рак
Вам покажется, что вашему любимому человеку не так интересно с вами общаться, как это бывало раньше. Возможно, это будет ложное ощущение, связанное с тем, что у него выдастся непростой день и он не будет чувствовать ничего кроме нечеловеческой усталости.

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Лев
День стоит посвятить совместным прогулкам. Они окажутся не очень продолжительными, поскольку на продолжительные ни у вас, ни у вашего любимого человека просто не будет времени, зато очень интересными и плодотворными в плане решения личных проблем.

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Дева
В жизни вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с вашей помощью. Какого рода помощь ему понадобится, сказать сложно не только звездам, но даже и ему самому, однако вы это каким-то образом поймете. Любящее сердце всегда все понимает без слов...

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Весы
Вы поймете, как много вам дало общение с вашим любимым человеком. Если бы не он, вряд ли вы бы стали таким, каким являетесь сейчас и вряд ли обрели бы те хорошие качества, которыми так сейчас гордитесь. Не забудьте сказать в этот день за это вашей половинке огромное спасибо.

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Скорпион
Отбросьте все сомнения и действуйте чётко по намеченному плану. Если вы твёрдо решили добиться благосклонности некоей прекрасной особы, то зачем отказываться от этой идеи? Особенно сегодня, в день, когда все способствует вашей безоговорочной победе над обстоятельствами!

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Стрелец
Вам не хватает смелости о чем-то сказать вашему любимому человеку. Да что ему, вы и себе-то в этом признаться не можете. Будьте честны перед собой и перед ним, расставьте все точки над i. Вам сразу станет легче и свободнее – вот увидите! Будьте решительней!

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Козерог
Вы чересчур много внимания уделяете себе любимым. Звёзды советуют вам в этот день немного пересмотреть свои жизненные взгляды и обратить внимание на других. На супруга, например. Возможно, вашей половине тоже есть, о чем рассказать, но сквозь поток ваших излияний просто не прорваться.

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Водолей
Пришла пора вспомнить о своих школьных или институтских друзьях. Вы так давно не виделись, что на волне ностальгии у человека, на которого вы давно положили глаз, могут возникнуть и другие, более пылкие чувства. Если вы действительно не отказались бы от того, чтобы их разжечь – напишите ему или позвоните.

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Рыбы
В этот день для вас велика вероятность начала романтических отношений с человеком, значительно отличающимся от вас по возрасту. Даже если вы всегда думали, что не способны на серьезные отношения с кем-то настолько младше или старше вас, сегодня этот взгляд на жизнь стоит пересмотреть.

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