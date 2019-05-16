Любовный гороскоп на сегодня 16 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Овен

В этот день ваш любимый человек не будет соответствовать вашим представлениям о том, каким он должен быть в идеале, поэтому множество придирок с вашей стороны неизбежно. Но, в конце концов, он не виноват, что так получилось и что вы придумали для себя недосягаемый идеал.



Очень важно отслеживать невербальную реакцию вашего любимого человека на ваши слова. Говорить он может все, что угодно, но его речь не будет в полной мере отражать его внутренний мир. Поэтому придется быть очень внимательным и делать серьезные выводы практически на пустом месте.В вашем тандеме лидером будете не вы, как бы вам ни хотелось, чтобы было наоборот. Даже если вы точно знаете, что и как надо делать в той или иной ситуации, решение целиком и полностью ляжет на плечи вашего любимого человека. Почему так случится - не знают даже звёзды. Придётся смириться.Вам покажется, что вашему любимому человеку не так интересно с вами общаться, как это бывало раньше. Возможно, это будет ложное ощущение, связанное с тем, что у него выдастся непростой день и он не будет чувствовать ничего кроме нечеловеческой усталости.День стоит посвятить совместным прогулкам. Они окажутся не очень продолжительными, поскольку на продолжительные ни у вас, ни у вашего любимого человека просто не будет времени, зато очень интересными и плодотворными в плане решения личных проблем.

Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Дева

В жизни вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с вашей помощью. Какого рода помощь ему понадобится, сказать сложно не только звездам, но даже и ему самому, однако вы это каким-то образом поймете. Любящее сердце всегда все понимает без слов...



Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Весы

Вы поймете, как много вам дало общение с вашим любимым человеком. Если бы не он, вряд ли вы бы стали таким, каким являетесь сейчас и вряд ли обрели бы те хорошие качества, которыми так сейчас гордитесь. Не забудьте сказать в этот день за это вашей половинке огромное спасибо.



Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Скорпион

Отбросьте все сомнения и действуйте чётко по намеченному плану. Если вы твёрдо решили добиться благосклонности некоей прекрасной особы, то зачем отказываться от этой идеи? Особенно сегодня, в день, когда все способствует вашей безоговорочной победе над обстоятельствами!



Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Стрелец

Вам не хватает смелости о чем-то сказать вашему любимому человеку. Да что ему, вы и себе-то в этом признаться не можете. Будьте честны перед собой и перед ним, расставьте все точки над i. Вам сразу станет легче и свободнее – вот увидите! Будьте решительней!



Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Козерог

Вы чересчур много внимания уделяете себе любимым. Звёзды советуют вам в этот день немного пересмотреть свои жизненные взгляды и обратить внимание на других. На супруга, например. Возможно, вашей половине тоже есть, о чем рассказать, но сквозь поток ваших излияний просто не прорваться.



Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Водолей

Пришла пора вспомнить о своих школьных или институтских друзьях. Вы так давно не виделись, что на волне ностальгии у человека, на которого вы давно положили глаз, могут возникнуть и другие, более пылкие чувства. Если вы действительно не отказались бы от того, чтобы их разжечь – напишите ему или позвоните.



Любовный гороскоп на 16 мая 2019 Рыбы

В этот день для вас велика вероятность начала романтических отношений с человеком, значительно отличающимся от вас по возрасту. Даже если вы всегда думали, что не способны на серьезные отношения с кем-то настолько младше или старше вас, сегодня этот взгляд на жизнь стоит пересмотреть.