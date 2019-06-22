Любовный гороскоп на сегодня 22 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 22 июня 2019 Овен

Говорят, ничто так не сближает, как совместная работа. Неплохо бы организовать что-нибудь вроде коллективного трудового подвига — любые другие способы времяпрепровождения, скорее всего, приведут к ссоре.





Любовный гороскоп на 22 июня 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку будет очень важно, чтобы вы его поняли или хотя бы сделали вид, что хорошо понимаете. В противном случае, обида с его стороны вам гарантирована, как бы прискорбно или нелогично это ни звучало. Будьте открыты для беседы.

Именно сегодня вам стоит наконец сделать решительный шаг, на который вы так долго не могли решиться. Если вам давно хотелось расстаться с вашим любимым человеком, начать встречаться с симпатичным вам представителем противоположного пола или сделать предложение руки и сердца, более подходящего дня не придумать.Как бы вы сегодня ни умоляли вашу половину исполнить ваше заветное желание, она останется глуха к вашим мольбам, в независимости от сложности и важности желания. Так что звезды советуют сегодня не растрачивать хорошее настроение на подобные авантюры. Лучше продумайте еще раз аргументацию: а так уж ли вам это все необходимо?Вспомните про ежика и медвежонка, которые так любили по ночам сидеть и считать звезды: один справа от трубы, другой слева. Займитесь этим и вы. Звездное небо очень успокаивает, сближает и настраивает на романтичные мысли о прекрасном. Для этой цели даже поход в Планетарий подойдет.В этот день вас ни на секунду не будет покидать ощущение полёта и волшебной сказки о любви, главным героем которой вы вдруг стали. Как в любой сказке, вас будут ожидать различные сложные испытания и преграды на пути к счастью, но всё окончится хорошо, светло и радостно.Каждое произнесённое вами слово будет сегодня весомым и значимым, каждый намёк будет восприниматься как руководство к действию. Поэтому не бросайте их на ветер, десять раз подумайте, прежде чем сказать. Иначе ваша личная жизнь может принять весьма неожиданный оборот.В этот день звезды желают вам терпения. Пожалуй, без этого качества вам трудновато будет находиться рядом с вашим любимым человеком дольше десяти минут. Впрочем, если вам удастся проявить чудеса выдержки, ваши старания вернутся вам сторицей. Вы не пожалеете!Сегодня ваши отношения с вашим любимым человеком будут напоминать маленький огонек: он будет греть едва-едва, но если засунуть в него руки – обожжёт. Его может задуть любой порыв ветра, но он может стать причиной самого настоящего пожара. Все зависит лишь от вашей заботы.Даже если вы уже давно не ребёнок, что-то детское в вас осталось. И сегодня оно проснется в вас и заявит о себе во всю мощь своего детского, но не тихого голоса. Придётся уделить ему должное внимание - как вам, так и вашему любимому человеку, иначе может подняться самый настоящий бунт.

Любовный гороскоп на 22 июня 2019 Водолей

В этот день вам стоит опасаться всех представителей противоположного пола, отвечающих вашим запросам о внешней привлекательности в общем и красоте в частности. Они могут одним своим существованием заставить вас задуматься о том, насколько ваша половинка является для вас правильным выбором.



Любовный гороскоп на 22 июня 2019 Рыбы

«Страна советов», - скажет про вас сегодня ваш любимый человек. Вы решили, что знаете лучше всех, как следует поступать в той или иной ситуации. Может, ваши советы и являются правильными – для вас. Но для другого человека, пусть даже самого близкого, они неприемлемы. Не забывайте, вы же разные люди!