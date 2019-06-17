Любовный гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года Овен

Вы будете ждать от любимого человека не только страсти, но также понимания и заботы. И если он не оправдает ваших ожиданий, вы можете начать всерьёз задумываться над тем, стоит ли вообще продолжать отношения. Но не делайте поспешных выводов. Имейте ввиду: чтобы понять, какой человек ваш партнёр, нужно очень долго к нему присматриваться!





Любовный гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года Телец

Боясь, что ваш любимый человек вас разочарует, вы будете держать его на расстоянии и предпочтёте не пускать глубоко в душу. А между тем, ваш партнёр относится к вам со всей искренностью, и его может сильно обидеть, что вы ему не доверяете. Поэтому, даже если вы не собираетесь распахивать душу, то хотя бы не показывайте своё недоверие слишком явно!

В любви вы будете стремиться к демократичным отношениям. Вы не станете подстраивать партнёра по себя, но и сами не захотите под него подстраиваться, что может стать причиной ссор и размолвок между вами. Но ничему не огорчайтесь! Если ваш партнёр захочет с вами расстаться, это будет говорить только о том, что вы - совершенно разные люди.Вам так сильно захочется любви и сильных чувств, что своих новых поклонников и поклонниц вы будете оценивать только по одному критерию - насколько сильно вас к ним тянет. Но не забывайте о том, что счастливые отношения на одной только взаимной страсти не построишь, и больше обращайте внимание не только на внешность, но и на человеческие качества людей.Будьте добрее и снисходительнее к любимому человеку - и он ответит вам тем же. На этой неделе вы постоянно должны прислушиваться к голосу своего сердца - оно не позволит вам совершить роковую ошибку и оттолкнуть от себя того, кто вас давно и преданно любит! Одинокие представители вашего знака не должны зацикливаться на воспоминаниях о прошлом!Эта неделя окажется для вас периодом расцвета чувств. Не сдерживайте свои чувства и не бойтесь показать их любимому человеку, если хотите, чтобы ваши любовные отношения поскорее перешли на новый уровень. Если вы уже давненько одиноки, постарайтесь изменить свой характер и побороть робость - и тогда ваша личная жизнь зацветёт пышным цветом!На этой неделе ваш личная жизнь будет зависеть от вашей снисходительности и умения прощать. Не пытайтесь переделать и подстроить под себя любимого человека, если не хотите окончательно с ним рассориться. Или примите любовного партнёра таким, какой он есть, и смиритесь с его недостатками, или не мучьте его и себя - расстаньтесь.Основные препятствия на пути к вашему счастью будут устранены, поэтому вы должны, не теряя времени, заняться урегулированием своей личной жизни. И пусть вас не останавливает наличие соперников и соперниц. Можете не сомневаться - сердце любимого человека принадлежит вам безраздельно! Просто вы боитесь в это поверить.Эта неделя пройдёт для вас спокойно и не принесёт вам никаких серьёзных перемен на любовном фронте. Если у вас есть любовный партнёр, ваши отношения будут отличаться ровным и спокойным течением. Если же у вас пока что нет любимого человека, побольше мечтайте и стройте планы - и вскоре ваши мечты обязательно сбудутся!

Любовный гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года Козерог

Вам ключ к успеху подарит разумная самостоятельность. Не стоит взваливать на себя все тяготы мира. Но небольшие победы, которые станут результатом только ваших усилий, поднимут вам самооценку и подарят свои плоды. Эта неделя отлично подходит для того, чтобы испробовать что-то новое. Возьмитесь за кулинарные рецепты, которыми давно собирались порадовать близких, воскресите давно забытое, но горячо любимое хобби.



Любовный гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года Водолей

На этой неделе Вам пригодится умение держать себя в руках. Не выходите из себя, даже если покажется, что весь мир настроился против вас. Эта ситуация не продержится долго, и в результате вы окажетесь на высоте. Сохраняя самообладание в спорах, твердо, но спокойно отстаивая свою жизненную позицию перед окружающими, вы произведете впечатление на абсолютно любого.



Любовный гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года Рыбы

Подумав, решайтесь, а решившись — не думайте. Выбрав направление, лучше двигаться смелее, а не тратить все свободное время на рефлексию и самокопание. Помните, что лучше ошибиться, чем упустить шанс, и не слушайте внутреннего цензора. Сейчас вы имеете все козыри на руках, чтобы обернуть в свою пользу спорные ситуации и разобраться с затянувшимися противоречиями.