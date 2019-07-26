Любовный гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Овен

Ваш любимый человек располагает довольно важной информацией, которая вам по той или иной причине неизвестна. Он либо сам сегодня проговорится невзначай, либо вам удастся ловко вытащить из него информацию, причем настолько ловко, что он и сам этого не заметит.





Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Телец

В этот день вашему любимому человеку будет непросто вам объяснить свою точку зрения, а тем более заставить вас поглядеть на мир его глазами. Однако если вам всё же удастся внять его мольбам и сделать так, как он просит, вас ждёт множество приятных и неожиданных открытий.



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Близнецы

Выезд на природу в окружении многочисленных домочадцев сегодня не принесёт желанного отдыха. Транспорт (как общественный, так и личный) будет капризничать изо всех сил, а погода окажется категорически несогласной со своим собственным прогнозом.



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Рак

В этот день знание иностранных языков окажется для вас как нельзя более кстати. Возможно, вы встретите представителя противоположного пола - иностранца, с которым вам почему-то нестерпимо захочется заговорить хотя бы о погоде. А может быть, вашей второй половинке потребуется срочная лингвистическая помощь, причем именно от вас.



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Лев

Сегодня ваш любимый человек будет очень трогательно о вас заботиться. Настолько трогательно, что вам иногда даже будет казаться, что все это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Быстро ущипните себя, убедитесь в том, что это не сон, и радуйтесь жизни и счастью.



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Дева

Ваши ссоры не имеют под собой какой-либо основы. Вы ругаетесь просто так, не из-за чего, срывая своё плохое настроение на самом близком для вас человеке. И он отвечает вам взаимностью. Может быть, стоит сделать первый шаг к примирению, и в следующий раз, когда захочется высказать что-либо – постараться промолчать?



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Весы

Не стоит делать таких больших шагов в сближении с вашим любимым человеком. Он может принять этот темп как должное, а потом, когда вы однажды выдохнетесь и притормозите, решит, что на этом ваши чувства иссякли – и уйдет. Поэтому следуйте совету Ремарка: «Что медленно, то прочно, а что прочно, хорошо».



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Скорпион

Сегодня ваше любопытство может сыграть с вами злую шутку. Вы все равно не узнаете то, что вас столь заинтересовало, но информация, полученная в процессе изысканий, здорово вас расстроит. Подумайте еще раз, нужно ли вам это, и ваше счастье, если вы одумаетесь.



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Стрелец

Вам кажется, что в вашей личной жизни все благополучно и ваша половинка никуда от вас не денется. К сожалению, это только видимость. Постарайтесь проявить сегодня к ней побольше внимания. Это будет еще одно очко в вашу пользу. А сейчас каждый плюс имеет огромное значение!



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Козерог

Мобильные телефоны - одно из величайших изобретений человечества последнего времени! Однако сегодня для Рыб мобильники станут скорее не средством связи, а привязью, поскольку ваши домашние ежеминутно будут отвлекать вас от работы и прочих насущных дел. Советуем хотя бы на время отключить прием звонков от членов семьи.





Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Водолей

Сегодня вам придется долго и тщательно отогревать вашего любимого человека от холода, который поселится в его душе из-за неких неурядиц в его жизни: ссор, неудач, обид, непонимания. И если вы очень захотите его отогреть – у вас это обязательно получится.



Любовный гороскоп на 26 июля 2019 Рыбы

Всякая физическая активность будет вас нынче раздражать — горе тому, кто выразит настойчивое пожелание, чтобы вы вынесли ведро, полили цветы или приготовили ужин. День подходит исключительно для мечтаний о прекрасном принце на белом коне (ну или о наследнице королевской крови с золотыми косами и приданым).