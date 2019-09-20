Любовный гороскоп на сегодня 20 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 20 сентября 2019 Овен

Сегодня велика вероятность заразиться звездной болезнью. От кого — неясно, зато ясно, какие будут последствия, и проявятся они моментально. Вы со всеми перессоритесь, если не найдете противоядия.





Любовный гороскоп на 20 сентября 2019 Телец

Ваш лучший друг сегодня станет незаменимым помощником в решении ваших любовных проблем. Он и посоветует, и выслушает, и даже, вполне возможно, даст понять каким-либо образом объекту ваших воздыханий о свойстве ваших чувств. Если вы считаете последнее неуместным, лучше друга сразу об этом предупредить. На всякий случай.





В этот день вы можете очень сильно влюбиться в кого-то. Не бойтесь: вашим отношениям с вашим любимым человеком новое чувство не повредит. Оно будет ярким, но непрочным, и уже через неделю вы о нем не вспомните. Любуйтесь им, как любуетесь стремительно падающей звездой.Сегодня вам следует поупражняться в обаянии. Постарайтесь обратить на себя внимание представителя противоположного пола, причём не эксцентричным поведением, а взглядом, улыбкой, жестом. Этот опыт и в общении с любимым человеком поможет, причём значительно.Сегодня вашему любимому человеку очень захочется сделать для вас что-то приятное, но угадать ваши желания окажется для него нелёгкой задачей. Подскажите ему, что бы вы сейчас хотели получить от него больше всего, причём таким образом, чтобы он искренне верил в то, что это была его идея.Сегодня у вас могут возникнуть некоторые проблемы с представителями старшего поколения: с вашими родителями, родителями вашего любимого человека или другими их ровесниками. Постарайтесь выйти максимально сухими из воды. Потому что от исхода ситуации будет зависеть очень и очень многое.Сегодня вам сделают довольно необычное, но исключительно приятное предложение, которое будет напрямую связано с вашей личной жизнью. Однако не торопитесь его принимать или отклонять: немного времени на раздумье у вас есть, и использовать его лучше с умом.В этот день вам пригодятся осторожность и аккуратность – качества, которые помогут вам наладить отношения с вашим потенциально любимым человеком и сделать его весьма и весьма вас любящим. Это будет непросто, однако настойчивость и твёрдое желание достичь цели вам помогут.Сделайте подарок вашему любимому человеку. Лучше своими руками. Пусть это будет просто аккуратно пришитая к его рубашке пуговица (или прибитая к ее туфлям новая набойка). Даже если сделано все это окажется не совсем профессионально, оно будет сделано от души, а значит, с огромной любовью и на века.Ваш любимый человек располагает довольно важной информацией, которая вам по той или иной причине неизвестна. Он либо сам сегодня проговорится невзначай, либо вам удастся ловко вытащить из него информацию, причем настолько ловко, что он и сам этого не заметит.

Любовный гороскоп на 20 сентября 2019 Водолей

С этого дня вполне можно начать новую. Вариантов масс: с новым любимым человеком, вообще без оного или с прежним, но на новый лад. В любом случае, некая черта новизны сегодня должна присутствовать обязательно. А если вас все устраивает - просто скажите новый комплимент или подарите свежий букет цветов. Тоже выход.



Любовный гороскоп на 20 сентября 2019 Рыбы

Для того, чтобы любить человека, нужно любить и тот мир, в котором он живет. Сегодня у вас это вполне может получиться. Поэтому если ваша половинка позовёт вас в этот день в свою компанию, в свой любимый клуб или (совсем экстремально!) в гости к своим родителям, ни в коем случае не отказывайтесь. Всё должно быть хорошо!