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Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года

Добавлено: 16.09.19
Просмотров: 77
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Овен
Мечты об идеальном партнере не должны мешать вам ориентироваться в реальности. Не стоит запираться в четырех стенах и сидеть дома, особенно ближе к выходным. Если вы хотите встретить свою Судьбу, отправляйтесь самую гущу событий, туда где много людей. Тщательно распланируйте свои выходные, сделайте их более насыщенными.


Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Телец
Неделя исключительно важна для тех, кто состоит в отношениях. Мы можете получить предложение руки и сердца или сделать его своему любимому человеку. Будьте готовы к тому, что разговор состоится достаточно серьезный. Если вы одиноки, то на этой неделе лучше не предпринимать никаких активных шагов. Скоро и вам повезет в любви, а пока займитесь своим имиджем.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Близнецы
Сейчас еще не время для серьезного разговора со своей второй половинкой, хотя такое желание у вас может периодически появляться. Ближе к выходным постарайтесь вместе уехать за город, если не позволит погода - отправляйтесь в гости. Чем больше людей будет находиться вокруг вас, тем лучше для ваших отношений.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Рак
Жизнь подталкивает к важным переменам в отношениях. Чем серьезней ваши намерения, тем благоприятней и сами перемены. Ваша вторая половинка нуждается в поддержке и внимании с вашей стороны. Подумайте, каким романтическим сюрпризом вы сейчас можете ее (его) удивить.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Лев
Тема домашнего уюта будет наиболее успешной, если вы пройдетесь по магазинам, то можете купить много уютных мелочей в дом.
Займитесь обстановкой и обустройством интерьера. На выходных можете позволить себе расслабиться с близкими людьми.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Дева
Не пытайтесь успеть всюду одновременно. Делайте только самые важные дела, контакты ограничьте только самыми близкими и проверенными людьми. Документы и деловые файлы тщательно проверяйте - есть вероятность пропустить важную информацию. Во второй половине периода ждите приятных новостей, проверяйте электронную почту.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Весы
Активный отдых, увлечения и занятия собой - вот то, чем вам стоит заняться в этот период. Вторая половина недели отлично подходит для того, чтоб посвятить его себе - устройте небольшой праздничный вечер для себя лично, без всякого повода.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Скорпион
Вся ценная и важная информация скрыта в книгах. Поиски новых идей могут дать неплохие результаты. Неделя подходит для закладки важных событий, формирующих будущее. Не стоит волноваться по пустякам - чем уверенней вы будете, тем большее везение притянете.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Стрелец
Жизнь вносит коррективы в ваши планы и это может совсем не устраивать вас. Возможно сейчас вам придется выложиться максимально, а результат будет позднее. Не стоит роптать на судьбу, просто делайте то, что диктует ситуация. ваше время скоро придет, а сейчас важно проявить терпение.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Козерог
Вспышки ревности лучше переждать и не давать волю своим эмоциям. Вы можете дать понять своему партнеру, что не намерены его делить ни с кем, но сделайте это по возможности тактично и продуманно. К концу недели ждите неожиданных новостей в романтической сфере.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Водолей
Предвестия грядущих перемен вы можете ощутить уже в середине этой недели. Если вы находитесь в поисках своей второй половинки, то вероятно новое знакомство или возобновление старых отношений. Ваша привлекательность возрастает.

Любовный гороскоп на неделю с 16 сентября по 22 сентября 2019 года Рыбы
Середина недели - бурное время, насыщенное эмоциями. В отношениях берите инициативу в свои руки, не давайте повода для ревности. Возможно появление новых поклонников, возрождение прежних чувств.

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