Любовный гороскоп на сегодня 9 сентября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 9 сентября 2019 Овен

Сегодня вас будут воспринимать слишком всерьез. Поэтому прежде чем шутить десять раз подумайте: за чистую монету примут и потом долго будут удивляться неадекватности ваших реакций. Поэтому анекдоты про свадьбу, развод и тому подобные отношения между любящими друг друга людьми на этот день лучше забыть.





Любовный гороскоп на 9 сентября 2019 Телец

Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем… В вас сегодня проснулся бунтарь и реформатор. Вы хотите, уничтожить все сложившиеся традиции, сломать устои – и построить совершенно новые отношения. Только не забывайте, что любимый ваш – все тот же, и его ваши реформаторские идеи не особо вдохновляют. Меняя, не ломайте.

Сегодня вас ждут неожиданные знакомства с представителями противоположного пола, причём настолько неожиданные, что вы сами будете потом удивляться, как у вас так получилось: по логике вещей не должно было бы. Впрочем, наверное, новогодние чудеса для вас продолжаются...Сегодня следует быть очень осторожными с новыми, мимолётными отношениями, в которые вы просто жаждете ввязаться. Что должно быть, то и будет, не суетитесь! А за ваше терпение вы, возможно, скоро будет вознаграждены. В ближайшее время вы можете встретить очень хорошего нового друга, непосредственно во время рабочего процесса.Сегодня вам предстоит длительный забег за подарками для ваших родных и близких мужчин. Ваш любимый человек может составить вам компанию, благо он немного разбирается в пристрастиях сильного пола. Порой его консультации будут просто неоценимы для вас.В этот день вашему любимому человеку довольно трудно будет понять ваши пристрастия и предпочтения, как бы вы ни пытались ему объяснить все их плюсы, прелести и приятности. Что ж, значит, в этом он вам не помощник и не конкурент. Одной темой для общения меньше.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто придумать, как ему жить без вас, и понять, возможна ли жизнь без вас в принципе, что сделает его достаточно зависимым от вашей особы. Постарайтесь отнестись к этому ответственно и с пониманием – тогда все довольно быстро пройдет.Сегодня вам стоит задуматься о том, с какой целью вы будете говорить вашему любимому человеку те или иные слова. Постарайтесь докопаться до сути, чтобы потом не сожалеть о непредвиденных и неприятных последствиях, значительно превзошедших ожидания.Говорят, что в паре один любит, а другой лишь позволяет себя любить. Никто не берется утверждать абсолютную справедливость этой фразы для всех пар, но ее актуальность для вас оспаривать не возьмутся даже звезды. Осталось только выяснить, кто же любит. Вы? Или вас?Не позволяйте вашему любимому человеку сесть вам на шею ни при каких условиях. Иначе он вам может шею сломать или вам еще долго придется брести по жизни с тяжестью на плечах. Даже если вы мечтаете о том, чтобы этот человек от вас полностью зависел, не надо добиваться подобных результатов таким способом. Сами потом не рады будете.

Любовный гороскоп на 9 сентября 2019 Водолей

В этот день вы поймете, что все трудности у вас позади, можно и расслабиться. Кстати, ваш любимый человек очень за вас переживал, поэтому облегчение сегодня наступит и для него. А это можно очень красиво отметить романтичным ужином или неромантичными подушечными боями, например.



Любовный гороскоп на 9 сентября 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку непросто будет поверить в то, что вы не обманываете его ни в чем. Что вы с ним абсолютно искренни и целиком и полностью перед ним открыты. Постарайтесь каким-то образом это доказать, иначе вы можете потерять его доверие очень надолго.