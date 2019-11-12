Гороскоп на 12 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 12 ноября 2019 года - полная Луна.

Лунный день сегодня 12.11.2019 - 16, 17 лунный день.

Луна в знаке зодиака 12.11.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 12 ноября 2019 Овен

Если вам сегодня повезет, то одно из ваших знакомств превратится в настоящую дружбу. Так что ловите удачу за хвост и даже не думайте о том, чтобы отложить охоту на завтра.





Небольшое неудобство, которое вам придется претерпеть в начале дня, обернется для вас приятной переменой. Вы заслуживаете того, чего так жаждете. Не бойтесь заявить об этом во всеуслышанье.Сегодня вы будете не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой вам придется столкнуться, какой бы ужас она не вызвала поначалу.Этот день рискует пополнить список самых нелепых и курьёзных. А поскольку сегодня может произойти масса абсурдных событий, ваш вернейший спутник - это ваше чувство юмора. Коль вы не в состоянии исправить события, относитесь ко всему легко и с улыбкой.Постарайтесь в этот день сидеть ниже воды тише травы. В противном случае, у вас появится множество дополнительных неоплачиваемых обязанностей, которые лишь усложнят вашу жизнь в течение 8 рабочих часов каждый день. Впрочем, если вам действительно нравится ваша работа, можете смело брать на себя любую ответственность.Если вы ещё не причислили себя к людям, ведущим ночной образ жизни, то сегодня вы сможете испытать в полной мере все прелести времяпрепровождения полуночников. Дневная суета и рабочие проблемы съедят всё светлое время суток, но открывшееся второе дыхание поможет вам ночью просто великолепно провести время.Энергия из вас бьёт ключом! Сегодня вы явно будете просто сверхнапористы и бескомпромиссны, но для того, чтобы вы были успешны, вам не следует забывать о том, что последовательность иногда бывает лучше слепого стремления быть впереди планеты всей.Что бы ни случилось, обязательно доведите дело до конца, ведь если у вас не хватит сил для последнего рывка, потом от обиды вы будете просто кусать себе локти! Рассчитайте правильно свои физические и умственные способности, и если вы в себе не уверенны, пока лучше не браться за дело.Сегодня звезды рекомендуют вам заняться повышением вашей самооценки, ибо она, кажется, начала падать. Неплохо бы разобраться в причинах этого несчастья. Оставлять все как есть явно нельзя - это весьма дурно скажется на степени уважения ваших коллег к вам и возможностях карьерного роста в том числе. Постарайтесь этого избежать.

Гороскоп на 12 ноября 2019 Козерог

Сегодня вам стоит обустроить для себя ваше рабочее место таким образом, чтобы вам хотелось поскорее до него добраться. Оно должно быть уютным, теплым и насиженным – именно таким, чтобы в нем без труда и каких бы то ни было моральных усилий проводилось по 8 часов в день. Минимум.



Гороскоп на 12 ноября 2019 Водолей

Сегодня хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и других тому подобных занятий. Нынче вы даже можете войти в историю, если захотите. Только подумайте прежде, ведь выйти-то оттуда нельзя.



Гороскоп на 12 ноября 2019 Рыбы

Единственное, что будет омрачать сегодняшний день - это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном - все прекрасно.