Любовный гороскоп на сегодня 13 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 13 ноября 2019 Овен

Если вы чувствуете, что сегодня вам не может помочь никто, даже ваш любимый человек, потому что меньше всего на свете вы хотите загружать его своими проблемами, включите на полную мощность музыку, предварительно закрыв дверь в свою комнату. Это поможет вам быстро выпустить пар и снова стать добрым, милым и улыбающимся.





Любовный гороскоп на 13 ноября 2019 Телец

Благоприятный день для интересных знакомств с представителями противоположного пола на предмет длительных и очень серьезных отношений. Скорее всего, все или почти все ваши начинания в этой области увенчаются успехом. Особенно если вы сами поверите в свою победу.





Постарайтесь сегодня не отвлекать вашего любимого человека от работы, хоть это и будет довольно-таки проблематично. Сегодня ему важнее закончить начатое дело, нежели пообщаться с вами лишние пять минут. Что ж, значит завтра он их вам возместит, а сегодня пусть себе работает спокойно!Вы в ответе за вашего любимого человека хотя бы потому, что дали ему однажды понять: вам не безразлично то, что он думает и делает, как он живет. И сегодня об этой ответственности придется вспомнить. Постарайтесь предупредить его ошибку, но будьте морально готовы и заплатить за нее.Сегодня вы будете скорой психологической помощью для вашего любимого человека. Именно на ваши плечи ляжет груз ответственности за решение его духовных, моральных и этических проблем, а также за его душевное равновесие. Только пусть у него это в привычку не входит!Сегодня вам пригодится ваша хорошая память на даты и имена (если, конечно, таковая у вас есть). Именно она поможет вам быстро и качественно решить некоторые проблемы вашего любимого человека, причем так, что ему разве что и останется, что восторженно удивляться и благодарить вас без конца.Сегодня вас посетит вдохновение во всем, что касается отношений с вашим любимым человеком. Он будет приятно удивлен вашими неожиданными идеями, изысканными комплиментами и потрясающими подарками, если вы посчитаете нужным их делать, разумеется. В общем, творите - и рукоплескания вам обеспечены!Не самый удачный день, чтобы спорить о вкусах. Вы можете увлечься и результатом станет ссора на совершенно пустом месте. Вряд ли стоит рисковать хорошими отношениям из-за пустяков — уступите.Звёзды советуют вам сегодня во что бы то ни стало улыбаться и радоваться жизни. Тогда неприятности могут решить, что они собирались не к вам, и обойти ваш дом стороной. Если ваш любимый человек последует вашему примеру, день и вовсе можно будет считать благополучным. Правда, ему это будет сделать сложнее, чем вам.

Любовный гороскоп на 13 ноября 2019 Козерог

Если вам сегодня станет очень грустно, посмотрите на небо. Вашему любимому человеку этот совет тоже подойдёт, но будет действеннее, если на небо вы посмотрите вместе, обнявшись и прижавшись друг к другу. Никакие логические выкладки и бурные обсуждения не принесут вам такого облегчения.



Любовный гороскоп на 13 ноября 2019 Водолей

Звезды рекомендуют вашему тандему во что-нибудь вместе поиграть. От банального карточного «Дурака» до компьютерных бродилок-стрелялок. Можно вместе против страшных монстров, а можно и друг против друга. Главное - это чтобы вам было интересно и весело, а время пролетело незаметно.



Любовный гороскоп на 13 ноября 2019 Рыбы

Встреча с любимым человеком будет довольно-таки непростой. Он очень изменился за тот период, что вы не виделись, пусть даже и прошло всего-то несколько часов. И с этим новым человеком вам предстоит общаться, быть рядом, целоваться… Испытание не из легких, но вы его пройдете с достоинством.